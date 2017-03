Você está lendo um tópico

Canal Brasil mostra história de jornal voltado para o público gay durante a ditadura

Nesta segunda (20), o Canal Brasil estreia o documentário inédito "Lampião da Esquina" . Durante o regime totalitário, periódicos sofreram com o controle do governo sobre o teor de suas publicações, e reportagens sobre o universo LGBT estavam entre os temas considerados subversivos pelas autoridades.



Em meio a esse contexto repressivo, um grupo de 11 jornalistas, críticos, atores e intelectuais homossexuais decidiram tirar o assunto do armário diretamente para as páginas de um jornal irreverente voltado para o público gay – principalmente masculino. A diretora Lívia Perez resgata a história do Lampião da Esquina a partir de entrevistas com os idealizadores e realizadores dessa anárquica gazeta.



A coprodução do Canal Brasi l remonta o contexto histórico da fundação do jornal, publicado pela primeira vez em abril de 1978. Logo de início, o filme resgata entrevistas feitas com pessoas comuns, que demonstram posturas extremamente homofóbicas por parte da população à época. O escritor João Silvério Trevisan recorda a inspiração advinda da cena gay de São Francisco (EUA), cidade natal do Gay Sunshine, publicação pioneira no universo LGTB – Winston Leyland, editor e escritor da revista norte-americana, também comenta o intercâmbio de ideias com os brasileiros.



Único repórter oriundo de uma redação de jornal, o dramaturgo Aguinaldo Silva lembra a dificuldade para produzir cada edição, de forma praticamente artesanal, e para convencer os donos de bancas de jornal a colocar as impressões nas prateleiras.



