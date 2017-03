Você está lendo um tópico

"Zoo da Zu" ganha nova temporada com participações especiais

As aventuras “fabulíveis” nas alamedas de "O Zoo da Zu" continuam na telinha do Discovery Kids em 2017, com a estreia da segunda temporada da série. São 26 novos episódios estrelados pela menina Zu, o irmão Eric e a dupla de amigos Nuno e Lila. Juntos, eles resolvem mistérios, vencem desafios e vivem aventuras relacionadas ao fascinante mundo dos bichos que vivem no zoológico da família de Zu.



A nova safra segue com episódios live-action e traz a novidade de participações especiais: de Matheus e Aisha (de “Masterchef Júnior” e “Cozinha Mágica”), do Coronel Leite (“Desafio em Dose Dupla – Brasil”), da youtuber Gabi Luthai e do ator Jean Paulo (de “Carrossel” e “Muito Fofos”) entre outros. Cada um dos convidados surge como amigo ou antagonista, trazendo problemas ou ajudando na solução das tramas. Por exemplo, Jean Paulo é Lipe, primo de Zu e Eric; Gabi faz Tina, uma potencial parceira musical do Eric; Coronel Leite é amigo de longa data do Tio Passarinho; Matheus e Aisha são da turma da escola de Zu, Nuno e Lila.



A nova temporada continua temática – cada episódio aborda uma espécie ou família de animais que ganha destaque nos enredos embalados por muita música. O zoológico é um ambiente colorido e cheio de vida onde se desenvolvem tramas que têm a zoologia, a ecologia e a amizade como elementos centrais. Curiosidades sobre as espécies, a importância da preservação ambiental e a introdução de conceitos biológicos básicos permeiam as situações vividas pela menina, seu irmão adolescente, os amigos e tratadores do zoológico.



Nuno e Lila são os melhores amigos que estão sempre na companhia de Zu. O trio de crianças criativas e curiosas interage com o aspirante a músico Eric, o irmão mais velho da protagonista, e os adultos tratadores: Tio Passarinho é quem cuida das aves, Tia Mimi é a encarregada dos mamíferos e Sr. Gelado toma conta dos répteis e anfíbios.



