"Horizonte B", série produzida no Rio Grande do Sul, estreia na Netflix

"Horizonte B" estreia na Netflix (Divulgação/Netflix) "Horizonte B" estreia na Netflix (Divulgação/Netflix)



A série "Horizonte B" , já exibida pela TVE-RS, chega nesta segunda (2o) ao catálogo da Netflix. Produzida inteiramente no Rio Grande do Sul, a produção tem quatro episódios de 26 minutos cada que acompanham dois irmãos que presenciam um evento estranho no céu: a queda de uma pedra misteriosa. Este evento mudará o curso de suas vidas.



O seriado é um drama infanto-juvenil que conta a história de Matheus e João Pedro, dois irmãos que – logo após a perda do pai – presenciam um evento estranho no céu: a queda de uma pedra misteriosa. João Pedro, com 12 anos, fica obcecado pelo objeto e decide procurar uma resposta na convenção anual de ufólogos, no interior do estado. Matheus, com 20 anos, alheio às crenças do irmão, busca apenas fugir de seu momento difícil voltando para sua cidade natal, onde quer reencontrar sua namorada de infância. Enquanto tentam lidar juntos com o luto, a jornada os aproxima de outras pessoas envolvidas com a misteriosa pedra, e alguns desses encontros acabam colocando os jovens em situações realmente perigosas.



