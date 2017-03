Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Santo patrono de liberais, comunistas e populistas

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 57 visitas.





ALECIO BRASIL em Hoje, 07:03



anos | Nov 2007 | Mensagens: 926 | Vila Velha - ES





Só agora, 500 anos depois, os brasileiros têm uma tradução de Utopia no tom seiscentista original de Thomas More



A derrota de Geert Wilders nas eleições holandesas surpreendeu quem esperava, depois de Donald Trump e Brexit, mais uma conquista da direita nacional-populista que prega o fim da União Europeia (UE) e medidas contra a imigração e o islamismo. Mas não quem conhece a história da Holanda, berço da tolerância religiosa, centro do círculo humanista de Erasmo de Roterdã, refúgio para perseguidos pela Inquisição e terreno de uma das mais ativas resistências ao nazismo. As raízes do capitalismo e do liberalismo estão plantadas em cidades como Amsterdã, Roterdã, Haia ou Antuérpia – a última hoje na Bélgica, mas historicamente ligada aos Países Baixos. Foi em visita a Antuérpia, no início do século XVI, que um inglês amigo de Erasmo, diplomata a serviço do rei Henrique VIII, concebeu e ambientou uma das duas obras-chave do pensamento político renascentista. Enquanto o florentino Nicolau Maquiavel ensinava seu príncipe a conquistar e manter o poder, o londrino Thomas More imaginou a sociedade virtuosa de uma ilha longínqua, o melhor de todos os governos para o mais feliz dos povos. A palavra que criou para dar título a sua Utopia – algo como “nenhures”, ou “lugar nenhum” – adquiriu um sentido que a distingue de outras paragens fictícias, como Politeia, Eldorado ou Atlântida. More a descreveu em latim – só agora, 500 anos depois, os brasileiros têm uma tradução no tom seiscentista original. Em todos os idiomas, utopia tornou-se sinônimo dos sonhos, delírios e boas intenções que recheiam os infernos.



http://epoca.globo.com/cultura/helio-gurovitz/n...ditors_picks=true Santo patrono de liberais, comunistas e populistasSó agora, 500 anos depois, os brasileiros têm uma tradução de Utopia no tom seiscentista original de Thomas MoreA derrota de Geert Wilders nas eleições holandesas surpreendeu quem esperava, depois de Donald Trump e Brexit, mais uma conquista da direita nacional-populista que prega o fim da União Europeia (UE) e medidas contra a imigração e o islamismo. Mas não quem conhece a história da Holanda, berço da tolerância religiosa, centro do círculo humanista de Erasmo de Roterdã, refúgio para perseguidos pela Inquisição e terreno de uma das mais ativas resistências ao nazismo. As raízes do capitalismo e do liberalismo estão plantadas em cidades como Amsterdã, Roterdã, Haia ou Antuérpia – a última hoje na Bélgica, mas historicamente ligada aos Países Baixos. Foi em visita a Antuérpia, no início do século XVI, que um inglês amigo de Erasmo, diplomata a serviço do rei Henrique VIII, concebeu e ambientou uma das duas obras-chave do pensamento político renascentista. Enquanto o florentino Nicolau Maquiavel ensinava seu príncipe a conquistar e manter o poder, o londrino Thomas More imaginou a sociedade virtuosa de uma ilha longínqua, o melhor de todos os governos para o mais feliz dos povos. A palavra que criou para dar título a sua Utopia – algo como “nenhures”, ou “lugar nenhum” – adquiriu um sentido que a distingue de outras paragens fictícias, como Politeia, Eldorado ou Atlântida. More a descreveu em latim – só agora, 500 anos depois, os brasileiros têm uma tradução no tom seiscentista original. Em todos os idiomas, utopia tornou-se sinônimo dos sonhos, delírios e boas intenções que recheiam os infernos.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído