Turner Se Reúne Para Definir Futuro Do Esporte Interativo

Segundo ele, há o entendimento, visto e admitido internamente, que o modelo atual, apesar de todos os investimentos feitos, não reúne mais condições de se manter em pé por muito tempo. Ou muda ou será extinto porque os prejuízos serão inevitáveis.



Para o lugar dele, inclusive, outras possibilidades já são avaliadas, entre as quais a de se seguir simplesmente o modelo americano: continuar com os direitos já adquiridos, mas passar a se servir do TNT e Space para as suas exibições. Este é visto como o cenário mais possível.



Entre as propriedades adquiridas se incluem a Liga dos Campeões e o acerto com vários clubes brasileiros, que passa a valer a partir de 2019.



Em meio a tudo, importante lembrar, existe também a questão da AT&T, como nova dona da Time Warner. O marco regulatório brasileiro não permite que uma empresa de telefonia se aproprie de direitos relevantes no país. O campeonato brasileiro, no esporte, sem dúvida, é um deles.



fonte: http://www.esporteemidia.com/2017/03/turner-se-...ir-futuro-do.html























