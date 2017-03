Você está lendo um tópico

dfflm em Hoje, 11:20



anos | Fev 2011 | Rio Claro - SP



Bom dia!



Não consigo ver foto alguma pelo Spoiler, como faço?



Obrigado!











mauro_directv em Hoje, 11:30



anos | Abr 2008 | Foz do Iguaçu - PR







Clica ou toca no spoiler:





dfflm em Hoje, 11:34



anos | Fev 2011 | Rio Claro - SP



Eu clico e abre uma página http://imageshack.us/ mas não abre foto alguma.





Ricardo em Hoje, 11:41 Administração



anos | Ago 2003 | Pontes e Lacerda-MT







Tente aqui:





dfflm em Hoje, 11:46



anos | Fev 2011 | Rio Claro - SP



No seu spoiler aparece várias antenas mas no fórum continua a mesma coisa.



nada de fotos!





Ricardo em Hoje, 11:48 Administração



anos | Ago 2003 | Pontes e Lacerda-MT



dfflm , faça a limpeza de cache e cookies. Pode ser que o serviço imageshacks esteja travando seu acesso. Aqui está normal.





dfflm em Hoje, 12:06



anos | Fev 2011 | Rio Claro - SP



nada ainda!





dfflm em Hoje, 12:06



anos | Fev 2011 | Rio Claro - SP



Ricardo em Hoje, 13:19 Administração



anos | Ago 2003 | Pontes e Lacerda-MT







Assim você vê? Assim você vê?

















