Confira a semana de Chiquititas (20 a 25/3)

Segunda-feira



Junior pede ao pai que consiga a transferência da Dani para o Orfanato Raio de Luz. José Ricardo diz que fará o possível. No orfanato, Vivi se arruma para o encontro com Mathias. Na mansão dos Almeida Campos, Duda e Mathias falam sobre Mili e Vivi. Mili vai até a mansão e pede desculpa por ter contado pro Mosca os assuntos familiares de Duda. O garoto diz que ficou triste, mas que aceita a desculpa. Carol liga para José Ricardo e diz que está na porta do orfanato. Carol garante que não irá sossegar enquanto ele não cumprir sua promessa. José Ricardo aceita descer para falar com ela. Carol se depara com Junior na frente do Café Boutique e o despista. No orfanato, Cintia entrega uma relação de nomes para Matilde poder se passar pela irmã gêmea, Ernestina. Matilde diz que fará linha dura com as crianças, pois na cadeia não tinha moleza com ela. Cintia diz que ela quer que as chiquititas sofram para irem embora do orfanato. José Ricardo ameaça Carol e diz que foi fácil fazer ela perder a possibilidade de adoção de Dani. O empresário diz ainda que se ela não parar de ameaçar contar o que ele fez para Junior, ele sequer irá transferir Dani para o orfanato Raio de Luz. Carol fica triste e diz que ele é pior do que ela imaginava. José Ricardo vai embora sorrindo. Maria Cecília vai à sala de Junior conversar, seguindo o conselho de sua mãe, Eduarda, que quer que ela se aproxime dele. No shopping, Vivi continua tentando esconder de Mathias que mora no orfanato. Anoitece e todas as crianças estranham o comportamento de Ernestina, que na verdade é a irmã gêmea dela, Matilde. Na manhã seguinte, Matilde destrata as crianças e começa a estipular tempo para as atividades, que andem em filas e que fiquem em silêncio. Matilde ameaça deixar sem café da manhã quem não obedecer. "Eu não estou aqui para cuidar de criancinha mimada não", garante a ex-presidiária e irmã gêmea de Ernestina. Matilde diz que todos possuem apenas 2 minutos para tomar café e ir para a van. Fernando vai até a casa de Carol e diz que Junior foi atrás dele tirar satisfação. O doutor pergunta se ela terminou o namoro por conta dele. Muito incomodada com a presença e perguntas de Fernando, Carol convida o doutor a se retirar de sua casa. A porta está aberta e Junior entra. O empresário fica chocado ao ver Fernando com ela e vai embora. Carol vai atrás de Junior, que fica inconformado.



Terça-feira



Érica chama Beto para sair a noite e diz que só pode convidar uma pessoa. Ele aceita. Matilde confisca o celular de Vivi, que fica preocupada em não poder avisar Mathias que poderá mais ir. Cris sugere que ela vá escondida e Vivi gosta da ideia. Matilde diz para Cintia que continuará a tocar o terror no orfanato e lembra a diretora para não esquecer o percentual dela no tesouro. No Café Boutique, Maria Cecília consola Junior. Enquanto em casa, Beto consola a irmã Carol. Matilde exige que as chiquititas contem onde está Vivi. As crianças disfarçam, mas Matilde escuta Ana dizendo que Vivi fugiu. Clarita escuta Érica falar ao telefone que irá ao evento com Beto. Clarita diz pra Beto que quer sair com ele pro cinema, mas o rapaz diz estar cansado e que quer dormir assim que chegar em casa. Vivi volta ao orfanato e Ernestina manda ela limpar a cozinha inteira usando apenas uma escova de dente. Passado algum tempo, Vivi chora com os joelhos todos ralados de tanto esfregar o chão. Chico vê Vivi machucada e vai brigar com Matilde, achando que ela é Ernestina. Mais tarde, Matilde diz pra Cintia que existe uma passagem secreta no orfanato, que ela ainda não sabe onde é. Cintia diz que o tesouro pode estar lá. Matilde vai até a cozinha e puxa Vivi pela orelha. A megera diz pra ela terminar de limpar tudo. Carmen entra na cozinha e pergunta o que significa isso. Na sala, Mili diz para as chiquititas que chamar a Carmen foi a única saída. Cintia aparece na sala e pergunta se está tudo bem. As crianças dizem que Ernestina, que na verdade é Matilde disfarçada, está muito estanha e exagerando nos castigos. Na cozinha, Vivi abraça Carmen. Matilde diz que a menina fugiu e por isso foi castigada. Vivi diz que foi apenas na biblioteca e que podem ir até lá checar. Carmen diz que castigar a menina por ir estudar não faz sentido. Matilde rebate e diz que a cozinha precisa de uma faxina e, como ela fugiu, decidiu resolver dois problemas de uma vez. Carmen pega a escova de dente do chão e entrega para Matilde. Carmen diz que limpar o chão é trabalho dela, então que limpe a cozinha sozinha. Na sala, Cintia pergunta de uma passagem secreta, mas as chiquititas desconversam. Cintia oferece presentes em troca da informação. Mosca diz que deu pra notar que ela está tentando comprar eles novamente. Carmen aparece e critica o trabalho de Cintia. Carmen acalma as chiquititas e diz que colocou a zeladora em seu devido lugar. Carol visita Dani e diz que ela irá para o Raio de Luz. A menina rejeita a informação e diz que não quer mais falar com ela.



Quarta-feira



Matilde se sentiu desafiada e ordena que todas as Chiquititas façam 100 flexões. Carmen diz para José Ricardo o que viu no orfanato, mas ele não quer aceitar a verdade. Maria Cecília diz pra Eduarda que Junior está realmente solteiro. Ernestina corta a luz do orfanato ao anoitecer e diz que não quer ouvir a voz das crianças. Clarita segue Beto com a ajuda de Tobias. Ela vai até a balada e quer ver o que Érica quer com Beto. Os dois são barrados na entrada da balada e Clarita tem a ideia de Tobias se vestir de Thomas Ferraz para entrarem no local. Tobias consegue entrar na balada, disfarçado. Clarita fica do lado de fora e manda o amigo filmar tudo e não deixar Érica se aproximar de Beto. Érica beija Beto. O rapaz vê Tobias e vai falar com ele. Beto implora que o amigo não conte nada para Clarita. Enquanto isso, no orfanato, as chiquititas se unem e colocam em prática um plano contra Ernestina (Matilde). Elas colocam ratoeiras dentro do chinelo da zeladora.



Quinta-feira



Amanhece e Chico encontra Ernestina, que na verdade é Matilde, desmaiada no chão. As chiquititas ficam preocupadas. Ernestina acorda e diz que as crianças colocaram ratoeiras em seu chinelo. Clarita tira satisfação com Beto, que não revela sobre o beijo e enrola a namorada. Érica chega atrasada e Clarita chama sua atenção. As chiquititas conversam sobre a diferença no comportamento de Ernestina. Mosca diz que acha que ela pode ser um clone da antiga Ernestina. Para saber se ela é ou não clone, resolvem testar os hábitos da zeladora. José Ricardo vai até a casa de Carol falar sobre a Dani. Junior bate na porta. José Ricardo se esconde e Junior entra. Junior diz que ama Carol e que não consegue viver sem ela. Carol chora e abraça o rapaz, nessa hora José Ricardo aparece rapidamente ao fundo, sem que Junior veja. Carol diz pra Junior que não tem o que explicar e pede para que ela vá embora. O rapaz vai embora chorando muito. Em seguida, Carol expulsa José Ricardo de sua casa. No jantar, as chiquititas estranham a falta de percepção de Ernestina e ainda mais quando ela fala que odeia lasanha, que sempre foi seu prato predileto.



Sexta-feira



As chiquititas começam a achar que Ernestina foi abduzida. As crianças decidem investigar para ver se encontram sinais de abdução. Elas acham uma tatuagem nela e acreditam ser um sinal. Ana dorme e tem um pesadelo de que foi abduzida. Carol vai ao orfanato pra falar sobre a transferência da Dani para lá. Carol estranha o comportamento de Ernestina, que na verdade e Matilde disfarçada. Clarita e Erica disputam a vaga de caixa do Café Boutique. Cintia chega no orfanato com a Dani. Carol pede para que todas as chiquititas a recebam bem. Dani continua com o comportamento mimado e malcriado. Érica troca os pedidos que Tobias já tinha ajeitado para a reunião de José Ricardo, Maria Cecilia e Junior. Clarita tira satisfação com Érica, que desconversa. Chico prepara um bolo especial para a Dani. No Café Boutique, Érica entrega o troco do cliente com valor faltando e diz que foi Clarita que esqueceu da quantia, porém, na verdade, foi ela quem está querendo prejudicar Clarita. Enquanto isso, Maria Cecilia observa e anota tudo. Carol conversa com Cintia na diretoria do orfanato e pede para que possa visitar Dani por alguns dias e assim lhe auxiliar no processo de adaptação. Cintia não autoriza e sugere que ela vá falar diretamente com José Ricardo, já que não concorda com sua decisão. Carol diz que essa é uma excelente ideia e que irá aproveitar e pedir para que volte a trabalhar no orfanato, assim poderá ficar mais próxima de todas as chiquititas. 