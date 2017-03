Você está lendo um tópico

Confira a semana de Ezel (20 a 25/3)

Segunda-feira



Yan conhece Kenan e decide que quer fugir de casa. Sebnem e Tevfik roubam os últimos pertences de Ezel. Azad confronta Ramiz e tem um surto quando descobre que ele vai abandoná-la novamente. Tevfik agride Sebnem por engano.



Terça-feira



Ezel encontra a família reunida no cemitério e Meliha insiste para que ele conte a verdade a todos. Tevfik cai numa armadilha, entregando a filha de Ramiz para Kenan. Ali consegue fugir com Azad, mas ela acaba se entregando. Oito, o neto de Ramiz, consegue se vingar do avô.



Quarta-feira



Após ser agredido pelo neto, Ramiz é hospitalizado. Eysan janta com Kenan e conhece Oito, o neto de Ramiz. Kenan fica transtornado ao saber que Ramiz está vivo.



Quinta-feira



Ezel fica bêbado num restaurante, sai sem pagar e faz o maior escândalo. Eysan sugere que Kenan vá visitar Ramiz no hospital. Ali e Cengiz socorrem Ezel durante bebedeira. Kenan vai ao hospital e conversa com Ramiz enquanto Oito e Ezel travam uma luta violenta.



Sexta-feira



Cengiz liga para Yan, mas quem atende o celular é Kenan. Eysan e Ezel se encontram e ela o acusa pelo assassinato de Bahar. Ali e Azad encontram Oito dentro do hospital. Cengiz e Kenan conversam na rua. Ezel se encontra com Oito e tenta convencê-lo a não matar Ramiz.



Sábado



Ezel comete um crime dentro do hospital. Eysan é testemunha do crime e conta tudo para Kenan. O médico de Ramiz recebe suborno para mata-lo. Ezel consegue retirar Ramiz do hospital antes que os aparelhos fossem desligados.























