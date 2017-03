Você está lendo um tópico

Confira a semana de Novo Mundo (20 a 25/3)

Segunda-feira







Terça-feira







Quarta-feira



Carlota e Dom João repreendem o comportamento de Dom Pedro e alertam sobre a chegada de Leopoldina ao Rio de Janeiro. No baile de despedida de Leopoldina na Europa, o oficial Thomas se interessa por Anna e comenta com Marquês de Marialva. A companhia teatral de Joaquim chega ao Palácio Ducale. Thomas se aproxima de Anna, e seu irmão, Piatã, não gosta. Elvira furta uma barra de ouro e coloca o furto no bolso de Joaquim. Joaquim e Anna se encantam um pelo outro. Joaquim e Elvira fogem dos guardas do palácio e se escondem em baús. Thomas garante que protegerá Leopoldina e Anna, e Piatã se incomoda. Leopoldina dá um diário de presente a Anna e a incentiva a escrever. Leopoldina admira uma foto de Dom Pedro. Dom Pedro beija Noèmie. Thomas confessa a Marialva sua intenção de se aproximar de Anna para ter acesso à família real portuguesa. Joaquim acaba embarcando no navio que levará Leopoldina ao Rio de Janeiro e se disfarça de marujo. Joaquim encontra Anna no navio. Elvira embarca em outro navio com destino ao Brasil.



Quinta-feira



Anna acredita ter reconhecido Joaquim, mas o rapaz disfarça. Elvira é presa e conhece Manoel. Thomas conversa com Anna sobre Piatã. Manoel esconde Elvira no porão do navio, e ela se desespera. Thomas afirma que conseguirá o amor de Anna até o fim da viagem de navio. Dom João prende Carlota em sua casa para protegê-la da acusação de um crime. Piatã alerta Anna sobre Thomas. Joaquim limpa o quarto de Leopoldina, que acaba convocando o falso marujo a lhe acompanhar em um jogo de bilhar. Leopoldina pede ao capitão que Joaquim fique à disposição dela. Anna e Piatã falam sobre o misterioso desaparecimento de seu pai Edward no Brasil. Joaquim conforta Anna, que sofre pela ausência do pai. Miguel denuncia a presença de Noémie no quarto de Pedro. Joaquim beija Anna.







Sexta-feira



Joaquim se declara para Anna e a pede em namoro. Dom João e Carlota expulsam Noèmie do palácio real, e Pedro avisa que irá com a amante. Thomas desconfia da intimidade entre Joaquim e Anna. Elvira é descoberta no navio de carga e é obrigada a trabalhar com a tripulação. Pedro promete a Noèmie que seu casamento com Leopoldina não atrapalhará o relacionamento dos dois. Thomas oferece um jantar romântico a Anna. Joaquim se aproxima de Piatã. Anna aceita namorar Joaquim. Há uma passagem de tempo. Anna e Joaquim trocam juras de amor eterno. O navio atraca em sua última parada antes de chegar ao Brasil. Chalaça alerta Pedro sobre a importância de seu casamento com Leopoldina. Thomas arma para que Joaquim não consiga embarcar no navio.



Sábado



Anna se desespera ao constatar que Joaquim não embarcou no navio, e Thomas comemora com o capitão o sucesso de seu plano. Perdido na ilha, Joaquim conhece os piratas Hassan e Fred Sem Alma, que o obrigam a viajar em seu navio pirata, com a intenção de roubar a princesa Leopoldina ao chegar ao Brasil. Anna revela seu relacionamento com Joaquim a Leopoldina e Piatã. Thomas finge ser solidário ao sofrimento de Anna. Joaquim tenta fugir do navio pirata, e Fred ameaça a vida de Anna. Chalaça garante a Carlota e Dom João que Pedro se casará com Leopoldina. Germana e Licurgo sofrem para manter a Taberna dos Portos funcionando. Noèmie anuncia que está grávida de Pedro, e Chalaça se desespera. Há uma passagem de tempo. O navio com a comitiva de Leopoldina chega ao território brasileiro e é atacado por piratas.























