Confira a semana de Rock Story (20 a 25/3)

Segunda-feira



Alex conta a Lorena que seu novo nome é Evandro Norris. Haroldo avisa a Gilda que demitirá Elias por sua causa. Haroldo comenta com Marisa que teve uma briga séria com Gilda, e a jovem pensa em seduzir o patrão. Alex e Lorena ficam juntos. Alex conta a William e Romildo que pegou o cartão de crédito de Gui e manda os comparsas fazerem compras para ele. Diana pede a Júlia que convença Gui a participar da turnê da 4.4, sem dizer que acompanhará o ex-marido. Amanda confessa a Edith e Nelson que não é filha do sambista. Manu se nega a ajudar Léo. Gui diz a Yasmin que não atrapalhará seu namoro com Zac. Eva se surpreende ao chegar em sua casa com Gordo e ver que Manu está dando uma festa. Gui conta a Lorena que seu cartão de crédito sumiu. Léo faz uma baderna em um posto de gasolina e um frentista ameaça chamar a polícia.



Terça-feira



Lázaro se nega a ajudar Léo e o gerente do posto de gasolina chama a polícia. Gui diz a Lorena que cancelou o cartão de crédito roubado. Haroldo acaba cedendo às investidas de Marisa. Roberto recomenda que Nicolau faça os exames de controle. Daniel avisa a Gui que a situação de Júlia é complicada. Lorena repreende Alex por ter furtado o cartão de Gui. Eva fica surpresa quando Manu propõe que as duas dividam o apartamento. Gordo convida Eva para passar uns dias em sua casa. Romildo enfrenta Alex. Gui pede ajuda a Lorena para conseguir uma prova para tirar Júlia da cadeia. Haroldo fica estarrecido quando Marisa lhe conta que os dois passaram a noite juntos. Lorena pede uma arma para Romildo com a intenção de se defender de Alex.



Quarta-feira



Glenda revela que Amanda é mesmo filha de Nelson. Lorena consegue o apoio de Romildo contra Alex. Jaílson impede que dois ladrões assaltem Zac e Yasmin. Lázaro tem a ideia de simular um namoro entre Nina e Léo. Luana comemora ao saber que Nicolau irá levá-la na turnê. Paçoca sente ciúmes ao ver o desempenho de Jaílson tocando baixo com Nicolau. Haroldo readmite Elias. Gui conta a Lorena que conseguiu falar com Beatriz, uma testemunha importante que pode ajudar Júlia. Gordo demonstra preocupação com a viagem que Diana fará com Gui. Nanda afirma a Eva que ganhou presentes de Gordo. Haroldo pede a Marisa para não contar a Gilda o que aconteceu entre eles. Daniel avisa a Gui que Beatriz dará o depoimento. Gui fica surpreso ao ver Diana em seu quarto de hotel.



Quinta-feira



Ao ver Glenda dançando no palco com Nelson, Edith decide desafiar a rival. Romildo tenta convencer Lorena a se afastar de Alex. Diana manda a telefonista do hotel passar suas ligações para o quarto de Gui. Gordo confessa a Eva que está preocupado com a expectativa de Diana sobre Gui. Yasmin pede a Diana que não conte para sua família que ela está com Zac em Recife. Nina tenta se aproveitar do namoro falso com Léo para seduzi-lo de verdade. JF repara na palidez de Nicolau e pergunta se ele está bem. Lorena finge para Romildo que foi agredida por Alex. Daniel avisa a Júlia que ela está livre.



Sexta-feira



Júlia pede que Daniel consiga uma permissão do juiz para que ela vá a Recife fazer uma surpresa para Gui. Romildo garante a Lorena que acabará com a vida de Alex. Alex desconfia de Lorena. Yasmin promete a Zac que irá a Brasília no final da turnê da 4.4. Néia é obrigada a varrer as ruas por ter assumido o crime de Léo. Edith fica ressabiada ao ver que Júlia pretende surpreender Gui. Marisa avisa a Luizão que não irá trabalhar. Eva descobre que Manu pintou as paredes do apartamento. Nanda inventa mentiras sobre sua relação com Gordo para Eva. Néia descobre que Yasmin foi para Recife. Léo avisa a Néia que fará a irmã se decepcionar com Zac. Nicolau desmaia.



Sábado



