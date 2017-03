Confira a semana de A lei do amor (20 a 25/3)

Você está lendo um tópico

Segunda-feira



Magnólia é levada para o presídio. Tião é libertado. Helô diz que não perdoará Pedro. Luciane termina seu casamento com Hércules. Gustavo acredita que Leonardo esteja armando para Salete. Mileide afirma a Venturini que não prejudicará Salete. Leonardo beija Salete com a intenção de ser fotografado com a prefeita. Tião revela a Magnólia que seu casamento foi uma farsa. Tiago e Marina apoiam um ao outro. Tião devolve a Ciro as provas que conseguiu contra Magnólia. Ruty Raquel ajuda Misael a cuidar de Ritinha. Vitória reconhece Leonardo. Ciro entrega as confissões de Magnólia à polícia.



Terça-feira



Pedro, Olavo, Ciro e o delegado pensam em procurar Valdir e Fininho para esclarecer todos os crimes de Magnólia. Magnólia é humilhada na prisão. Antônio cuida de Letícia. Mileide e Venturini preparam Robinson para discursar. Pedro tenta beijar Helô, mas ela impede. Bruno pede Jéssica em casamento. Pedro afirma a Laura que será apenas seu amigo. Augusto fica intrigado com o comportamento de Vitória na presença de Leonardo. Salete é ameaçada por seu envolvimento com Leonardo. Laura deixa a casa de Pedro com Stelinha. Vitória conta a Augusto que Leonardo é o pai de Caio. Hércules revela a Magnólia que armou contra Salete.



Quarta-feira



Magnólia humilha Hércules, que jura provar à mãe do que é capaz. Mileide afirma a Flávia que foi um homem quem armou para Salete. Vitória pede que Augusto não confronte Leonardo. Laura e Stelinha se instalam na pensão de Zuza. Pedro indica Vanessa para o cargo de secretária de Laura. Magnólia é levada para a solitária. O delegado Celso visita Ana Luiza. Augusto agride Leonardo e Keila o socorre. Misael gosta do cuidado de Ruty Raquel por Ritinha. Jéssica aceita ir para o Canadá com Bruno. Marina e Tiago brindam à sua amizade. Gustavo apoia Salete. Pedro enfrenta Tião.



Quinta-feira



Helô se sente mal e Pedro a leva para o hospital. Tião visita Letícia. Venturini revela a Augusto os esquemas ilícitos de Leonardo. A médica afirma a Helô que o bebê está bem. Laura conhece Olavo. Vitória fala com Salete sobre Leonardo. Jéssica e Bruno se casam. Letícia volta para casa. Magnólia enfrenta Zélia e se aproxima de Jacira. Doutor Lago comunica a Helô e Pedro que Letícia precisa de um transplante. Tião sofre com o pedido de afastamento de Letícia. Ruty Raquel e Antônio se tornam amigos. Parte da população pede o impeachment de Salete. Passam-se alguns meses. Edu avisa a Helô e Pedro que Letícia está muito mal.



Sexta-feira



Letícia permite que Tiago a visite. Magnólia arma um plano para escapar da prisão. Letícia conversa com Tiago, e Antônio se irrita. Ana Luiza sugere que Tiago invista em Marina. Ruty Raquel se diverte com Misael e seus filhos. Sílvia e Yara apoiam Ciro. Luciane pede que Venturini proteja Salete. Misael se incomoda com o trabalho de Flávia. Magnólia assassina Zélia. Pedro aprova o namoro entre Laura e Olavo. Salete é absolvida e Hércules pensa em atentar contra a prefeita. Helô tem um mau pressentimento. Magnólia foge da prisão.



Sábado



Ana Luiza descobre que Hércules armou contra a prefeita. Ciro ganha a confiança de Juninho. Laura aconselha Helô a perdoar Pedro. Marina propõe viajar com Tiago para Ilhabela. Letícia pede que Helô reate com Pedro. Luciane se interessa por Robinson. Misael se sente desconfortável na festa de Flávia. Ciro passa com Yara sua última noite em liberdade. A fuga de Magnólia é descoberta. Misael e Flávia terminam seu relacionamento. Jáder comenta com Sansão que está interessado por uma mulher. Chega o dia do julgamento de Ciro. Magnólia sequestra Helô.























