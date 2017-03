Você está lendo um tópico

Violência desmedida marca estreia de "O Rico e Lázaro"

A Record TV estreou “O Rico e Lázaro” nesta segunda-feira (13/03). A nova novela sucede “A Terra Prometida”. Sidney Sampaio aproveitou a oportunidade e se destacou a liderar a continuação de “Os Dez Mandamentos”. Josué sempre será lembrado em sua carreira.



Apesar disso, “A Terra Prometida” foi uma novela com texto pesado. O autor Renato Modesto apostou em um ritmo que fugiu do estilo de Vivian de Oliveira. A direção geral de Alexandre Avancini também foi truncada. Mesmo assim, ficou ao redor dos 15 pontos. Índices bem satisfatórios para a emissora da Barra Funda. Mesmo assim, “A Terra Prometida” desgastou a faixa horária.



“O Rico e Lázaro” herda esta situação. Já nestes primeiros capítulos, demonstra mais vigor com um texto mais leve e envolvente de Paula Richard. Porém, a produção da Casablanca parece apostar em um formato fechado para qualquer novela com base em textos religiosos. “O Rico e Lázaro” transfigura como uma continuação de “A Terra Prometida”. Mesmos figurinos. Mesmos cenários. Mesma qualidade de imagem. E isso é gravíssimo.



Quando a Record era responsável pela produção de suas produções, havia uma nítida diferença entre “Rei Davi”, José do Egito”, “Sansão e Dalila”, A História de Ester” e “Os Dez Mandamentos”. Cada história, tinha suas peculiaridades. E isso, até aqui, não foi visto na nova aposta em comparação à trama anterior. Sendo que há uma diferença de centenas de anos entre Josué e profeta Jeremias.



Além disso, nestes primeiros capítulos, a direção de Edgard Miranda assustou o telespectador com cenas violentíssimas. Dois jovens foram mortos esfaqueados, ao mesmo tempo, por uma espada. Sangue jorrou na tela. Flechas por todos os lados. O horror de Nabucodonosor II com o povo judeu ficou descontextualizado. E os índices de audiência começaram a cair. Isso precisaria ser melhor trabalhado, como ocorreu em ”Rei Davi”.



Nestes primeiros capítulos, mais uma vez, Vitor Hugo brilha ao interpretar o profeta Jeremias. Lembra em nada o malévolo Corá de “Os Dez Mandamentos”. Até o olhar é outro. Ator maravilhoso. Nesta primeira fase, o jovem Rafael Gedú se destaca com o carisma transmitido pelo personagem Asher.



Uma das surpresas de escalação surge com o “ex-carrossel” Guilherme Seta. Tirar a imagem de Davi em Hurzabum é uma das tarefas mais complicadas. O ator-mirim estaria à procura de Valéria no período Antes de Cristo?



Veremos em “O Rico e Lázaro” se a terceirização foi uma medida acertada da direção da Record.



