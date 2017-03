Você está lendo um tópico

Televisão

Igreja Mundial exibe sua programação religiosa em dois canais simultaneamente

FERA-SP em Hoje, 13:54



Com a dominação das Igrejas nas TVs Aberta e com a obrigação do carregamento em ”rede” os ”canais locados” na TV Paga, estão aumentando. A Igreja Mundial desde o último domingo 19/03, às 0h, começou a exibir sua programação religiosa em dois canais: Ideal TV e TCVI.



A Rede Século 21 não renovou a parceria com a RCI que voltou a transmitir os telecultos do Valdemiro Santiago e mudou de nome para TVCI, o canal com sede no Paraná já foi filiada a ”TV Mundial”.



A Ideal TV, que pertence ao Grupo Abril, ex-MTV, é locado pela Igreja Mundial desde 2014.



O telespectador paga para assistir os canais CNT, RIT, RBI, Ideal TV, TVCI. Ao todo, cinco canais com programação religiosa. A Anatel não de manifestou até o fechamento desta nota.





Lucasfrade em Hoje, 14:04 Colaboração



Ridículo! A Anatel precisa deixar de ser omissa e colocar como obrigatórios apenas Globo, Sbt, Redetv!, Band, Record, Tv Cultura, Record News e Tv Gazeta.





acessweb em Hoje, 14:20



Micro canais como estes deveriam passar por um critério melhor na Anatel





Rafa! em Hoje, 14:24



Segundo um usuário de outro fórum, a Mundial deixará a Ideal a partir da Meia Noite de hoje!!





J.B.F.LIMA em Hoje, 14:33



http://convergecom.com.br/telaviva/paytv/21/10/...spring-televisao/





Se a Mundial vai deixar a Ideal, será que agora vai ter programação própria ?



O Valdemiro aluga também o Novocanal do Grupo SBA. Corrigindo a informação do Beraldo, a Ideal TV pertence ao grupo Spring.Se a Mundial vai deixar a Ideal, será que agora vai ter programação própria ?O Valdemiro aluga também o Novocanal do Grupo SBA.

















