Em grande fase, Encrenca registra 6 pontos de média na Redetv!

Animando as noites de domingo, o ' Encrenca ', da RedeTV!, conquista ótimos índices de audiência todas as semanas. Na noite de ontem (19), o programa apresentado por Tatola Godas, Dennys Motta, Angelo Campos e Ricardinho Mendonça registrou novo recorde de 2017, com 5.7 pontos de média, picos de 7.4 e share de 8.1% . Os números garantiram o quarto lugar no ranking de canais abertos para a emissora.



No sábado (18), quando é exibida a edição de 'melhores momentos' da atração, o 'Encrenca' chegou a figurar em terceiro lugar durante oito minutos não consecutivos, além de consolidar o quarto lugar. No ar da 00h26 à 01h28, a atração marcou 1.9 pontos de média, com picos de 2.2 e share de 5.7%.























