Desenho animado deixa SBT em primeiro lugar

Na manhã do último sábado, dia 18 de março, o programa Sábado Animado do SBT registrou excelentes índices no ranking geral das audiências.



No horário em que exibia o desenho ‘O Que Há de Novo Scooby Doo’ , das 09h41 às 10h01, a atração infantil do SBT marcou 7,6 pontos de média e garantiu a primeira colocação.



A emissora segunda colocada marcou 7,4 pontos de média com um programa de variedades.

Na média geral, das 07h00 às 10h01, o 'Sábado Animado' registrou 4,8 pontos de média, 17,3% de share, 8,2 pontos de pico e conquistou a vice-liderança.























