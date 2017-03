Você está lendo um tópico

Hora do Faro bate recorde do ano e chega a 18 pontos

Sempre com ótimos índices de audiência, o programa Hora do Faro exibido neste domingo, dia 19 de março, não apenas consolidou a vice-liderança isolada como ficou por 32 minutos em primeiro lugar, enquanto a concorrente exibia um game musical.



A atração comandada por Rodrigo Faro bateu recorde de audiência com 13 pontos de média, 18 pontos de pico e share de 21% e alcançou média de 17 pontos no momento em que Gretchen ocupou o palco ao lado da família e do filho Gabriel, a quem não via há 5 anos.



No horário completo do programa da Record TV, das 15h28 às 19h29, a concorrente terceira colocada marcou, nesta mesma faixa, apenas 9 pontos de média. O programa Hora do Faro já soma, desde o início de 2017, cerca de 240 minutos em primeiro lugar e segue na vice-liderança isolada.























