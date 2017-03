Você está lendo um tópico

TV Gazeta anuncia a contratação da jornalista Cristina Padiglione

A jornalista Cristina Padiglione é a nova colaboradora do programa “ Todo Seu ”, da TV Gazeta .



Ao lado de Ronnie Von , ela irá comentar as novidades e os bastidores da televisão.



Padiglione chega para substituir o colega José Armando Vannucci, que agora faz parte do time de colaboradores do “Domingão do Faustão”.



Formada pela Faculdade Cásper Líbero, a jornalista tem passagens pelos jornais Folha da Tarde, Jornal da Tarde, Folha de S. Paulo e Estadão.























