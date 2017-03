Você está lendo um tópico

Canal Food Network lança aplicativo de receitas

O canal de televisão por assinatura Food Network lança aplicativo - disponível para Android e iOS , que leva à palma da mão toda experiência da marca, disponibilizando receitas que vão do simples ao sofisticado e informações sobre a programação do canal - como a grade de horários de exibição, além de promover o compartilhamento de vídeos, fotos e comentários.



“ A cultura gastronômica é muito forte entre os brasileiros, assim como a crescente relação e uso de dispositivos móveis. Com este aplicativo, o Food Network quer gerar a oportunidade do consumidor se relacionar com a marca e compartilhar sua paixão pela comida. Estamos presentes na TV e na mesa de mais de sete milhões de lares no Brasil e queremos ampliar as possibilidades de interação com o nosso público ”, explica Adriana Alcântara, Vice-presidente de Marketing e Produção da Scripps Networks Interactive Latin America.



O aplicativo abrange todo o universo do canal. Nele, os usuários têm acesso ao passo a passo de receitas nacionais e internacionais preparadas por chefs como Pedro Benoliel , que comanda as séries Tempero na Mochila e Cozinha na Laje, e Luiza Hoffmann , que compartilha com a audiência um menu completo preparado com um único ingrediente base, nos episódios do programa Bizu.



Também fazem parte do acervo, receitas de estrelas como Giada De Laurentiis , representante oficial da cozinha italiana no canal e apresentadora dos programas Giada em Casa, Giada na Itália e Sabores da Itália; Guy Fieri , que com sua máxima "você é o que você come", traz inovação a programas como Cozinha à la Fieri, A Batalha dos Carrinhos e Lanchonetes Clássicas com Guy Fieri; e Bobby Flay , que já conquistou sua estrela na calçada da fama e apresenta diversos programas, entre eles, Loucos por Churrasco e Duelo com Bobby Flay.























