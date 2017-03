Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Megapix apresenta o "Especial Michael Jai White"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 75 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 16:02 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23810 | Redação





Megapix apresenta o "Especial Michael Jai White" (Divulgação) Megapix apresenta o "Especial Michael Jai White" (Divulgação)

Na quarta-feira, 22 de março, o canal Megapix homenageia o ator e profissional de artes marciais Michael Jai White . Na data, o canal exibe um especial com quatro filmes em que o astro mostra o que faz de melhor: lutar em frente às câmeras. A partir das 18h, vão ao ar em sequência Lutador de Rua, O Lutador, Reação em Cadeia e Quebrando Regras 2.



O filme que abre o especial é Lutador de Rua . Em Los Angeles, após cinco anos na prisão, Isaiah Bone (Michael Jai White) se envolve com lutas clandestinas e o crime organizado. Quando ele derrota o grande campeão das ruas, o chefe da máfia local tenta introduzir Bone numa série de lutas internacionais de alto risco.



Em seguida, às 19h55, tem O Lutador (2006). O boxeador George Iceman Chambers (Michael Jai White) caiu em uma cilada e acabou preso, acusado de tráfico de drogas. Conhecido pelos golpes que dá dentro dos ringues, ele terá que aplicá-los também dentro da cadeia, com muita calma e inteligência, se quiser sobreviver.



Logo depois, às 21h45, vai ao ar Reação em Cadeia . O agente especial James Webster (Michael Jai White) testemunhou o assassinato do irmão. Em busca dos culpados, ele se descobre no meio de uma conspiração de mortes dentro do governo americano. Agora, ele terá que expor os oficiais corruptos envolvidos no esquema, antes que se torne mais uma vítima.



Para fechar, às 23h30, o canal exibe Quebrando Regras 2 . Quatro jovens com histórias muito diferentes se veem unidos pela mesma paixão: a luta. Eles começam a treinar com Case (Michael Jai White), um brilhante ex-lutador de UFC, que os prepara para uma famosa competição. Quando seu mentor cai numa armadilha, o grupo precisa descobrir qual dos integrantes é o traidor. Na quarta-feira, 22 de março, o canalhomenageia o ator e profissional de artes marciais. Na data, o canal exibe um especial com quatro filmes em que o astro mostra o que faz de melhor: lutar em frente às câmeras. A partir das 18h, vão ao ar em sequência Lutador de Rua, O Lutador, Reação em Cadeia e Quebrando Regras 2.O filme que abre o especial é. Em Los Angeles, após cinco anos na prisão, Isaiah Bone (Michael Jai White) se envolve com lutas clandestinas e o crime organizado. Quando ele derrota o grande campeão das ruas, o chefe da máfia local tenta introduzir Bone numa série de lutas internacionais de alto risco.Em seguida, às 19h55, tem(2006). O boxeador George Iceman Chambers (Michael Jai White) caiu em uma cilada e acabou preso, acusado de tráfico de drogas. Conhecido pelos golpes que dá dentro dos ringues, ele terá que aplicá-los também dentro da cadeia, com muita calma e inteligência, se quiser sobreviver.Logo depois, às 21h45, vai ao ar. O agente especial James Webster (Michael Jai White) testemunhou o assassinato do irmão. Em busca dos culpados, ele se descobre no meio de uma conspiração de mortes dentro do governo americano. Agora, ele terá que expor os oficiais corruptos envolvidos no esquema, antes que se torne mais uma vítima.Para fechar, às 23h30, o canal exibe. Quatro jovens com histórias muito diferentes se veem unidos pela mesma paixão: a luta. Eles começam a treinar com Case (Michael Jai White), um brilhante ex-lutador de UFC, que os prepara para uma famosa competição. Quando seu mentor cai numa armadilha, o grupo precisa descobrir qual dos integrantes é o traidor.











mjbondioli em Hoje, 18:16



anos | Jan 2017 | Mensagens: 244 | Pindamonhangaba - SP



Faltaram Spawn e Black Dynamite



Editado pela última vez por mjbondioli em Hoje, 18:17. Editado 1 vez.

mjbondioli em Hoje, 18:16



anos | Jan 2017 | Mensagens: 244 | Pindamonhangaba - SP



Faltaram Spawn e Black Dynamite

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído