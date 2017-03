Você está lendo um tópico

A&E estreia a série nacional Sem Volta

A&E estreia a série nacional Sem Volta (Divulgação) A&E estreia a série nacional Sem Volta (Divulgação)

A partir do dia 24 de março, às 23h15, o canal de televisão por assinatura A&E exibe a série Sem Volta , produção brasileira de ação, carregada de suspense e drama.



Na trama, um grupo de 11 montanhistas decide escalar a Agulha do Diabo , na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Aí começa a aventura, numa história repleta de perigos e mistério, em meio à natureza, em que todos lutarão pela própria sobrevivência.



Sem Volta traz cenas de grande impacto, que vão testar os limites dos personagens e o coração do telespectador. O roteiro explora as reações humanas frente aos desafios da natureza e situações drásticas.



Com idades entre 16 e 50 anos, os montanhistas embarcam em uma aventura e testarão suas habilidades. No entanto, uma série de erros e uma tromba d´água avassaladora fazem com que eles se percam e tenham de passar por uma verdadeira prova de sobrevivência. Na busca por manterem-se vivos, os personagens enfrentam também a natureza humana. E cada decisão a ser tomada pode ser fatal.



