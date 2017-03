Você está lendo um tópico

Abril: "Sete Anões e Eu" mistura animação e live-action no Gloob

"Sete Anões e Eu" estreia no Gloob (Divulgação/Gloob) "Sete Anões e Eu" estreia no Gloob (Divulgação/Gloob)



Conhecida como uma série de TV hibrida, produção que mistura animação e live-action, "Sete Anões e Eu" é a novidade de abril do Gloob . A série apresenta uma garota de 11 anos, que descobre ser descendente direta da mais conhecida heroína conto de fadas. Quando de repente, entra em sua vida, 7 anões para protegê-la e certificar que você vai ser "feliz para sempre".



Com 26 episódios e inspirada no conto dos Irmãos Grimm, “Sete Anões e Eu” traz a história de Neve Le Blanc, uma menina aparentemente comum, que vive num pequeno vilarejo com seus pais, Vitor e Bianca Le Blanc, e seus amigos anões: Nicolau, Fanfo, Nino, Elyseo, Bolado, Teco e Aurélio. Desde 1572, estes sete anões com poderes mágicos cumprem a promessa de proteger não só a princesa Branca de Neve, mas todas as gerações da família dela. Para isso, eles aprimoram suas habilidades (principalmente a de se fazerem invisíveis) e se adaptam aos dias atuais, mesmo que isso signifique confusão na certa.



