Abril: Tatá Werneck ganha talk-show no Multishow

Tatá Werneck apresenta "Lady Night" (Divulgação/Multishow) Tatá Werneck apresenta "Lady Night" (Divulgação/Multishow)



"Lady Night" é o primeiro late show brasileiro apresentado por uma mulher: Tatá Werneck. No novo programa do Multishow, Tatá recebe convidados para entrevistas nem sempre tão convencionais. Além de receber o convidado da noite, ela canta músicas, faz esquetes, cria raps e conversa com um especialista. Todos passam por uma sabatina de perguntas absurdas e hilárias.



"Lady Night" tem um grande repertório de quadros, que vão se revezando de acordo com episódio, entre eles “Entrevista ao contrário” e “Fala Junto”. No talk show , a humorista vai receber convidados como Sandy, Anitta, Simone e Simaria, Bruna Marquezine, Joelma, Celso Portiolli e muito mais para entrevistas. O elenco do programa ainda tem Daniel Furlan, Marco Gonçalves, Grace Gianoukas e Felipe Gracindo.



