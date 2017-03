Você está lendo um tópico

Abril: "Son of Zorn" é a nova comédia do canal FX

"Son of Zorn" estreia no canal FX (Divulgação/FX) "Son of Zorn" estreia no canal FX (Divulgação/FX)



Dos produtores executivos Phil Lord e Chris Miller ( “The Last Man On Earth” ), “Son of Zorn" é uma comédia onde a animação e o mundo real se encontram e estreia em abril no FX .



Composta por 13 episódios de meia hora, série é focada na história de Zorn, um guerreiro animado (voz de Jason Sudeikis), que retorna à sua casa na Terra depois de dez anos. Enquanto sofre com a banalidade da vida suburbana e seu monótono trabalho em um escritório, Zorn logo descobre que voltar a conectar-se com seu filho de carne e osso, Alan (Johnny Pemberton), e com sua ex-esposa, Edie (Cheryl Hines), é mais difícil que estar na guerra em sua terra mística natal de Zephyria.



