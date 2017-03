Você está lendo um tópico

Silvio Santos exibe vídeo que compara rede Globo com Hitler

Silvio Santos deu um jeito de cutucar sua maior rival, a rede Globo, em seu próprio programa no SBT. Neste domingo, 19, o Dono do Baú exibiu uma paródia do filme "A Queda – Os Últimos Dias de Hitler", já bastante reproduzida e editada nas redes sociais.





Créditos: SBT/reprodução

Silvio Santos amou ter exibido um vídeo paródia de Hitler ironizando a rede Globo ao vivo



“Eu vi esse negócio na internet. Muita gente já deve ter visto, mas faz tantos anos… É muito interessante. Quem já viu, vai ver de novo”. E colocou o vídeo para rodar no SBT.



Nas imagens, o ditador tem um ataque de fúria ao receber notícias de um dos seus generais. O detalhe é que, na versão cômica, o ditador alemão é transformado em Roberto Marinho, irritado com o avanço da audiência da Record.



Assista:





ㅤ‏

@onIyjongin



Seguir

Mais

silvio santos comparando a rede globo com hitler

vcs tem noçao disso em rede nacional no horario de mais audiencia

eu AMO ESSE HOMEM



MAIS DO QUE NUNCA‏

@jorge_william



Seguir

Mais

Se Silvio Santos achou o meme do Hitler engraçado quando descobrir o twitter a dentura dele vai sair quicando da boca



