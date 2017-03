Você está lendo um tópico

Televisão

Ideal TV deixa de transmitir a programação da Igreja Mundial

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 191 visitas.





@DescontroleTV em Hoje, 22:22



anos | Hoje, 22:16 | Mensagens: 1 | Arari - MA







Por enquanto nao se sabe o entrará no lugar



https://portal4.wordpress.com/2017/03/20/ideal-t...a-igreja-mundial/



Façam Suas Apostas Saira do Ar Na 00hr de hoje para amanhaPor enquanto nao se sabe o entrará no lugarFaçam Suas Apostas











Rafa! em Hoje, 22:50



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1645 | São Paulo - SP



@DescontroleTV escreveu



Por enquanto nao se sabe o entrará no lugar



https://portal4.wordpress.com/2017/03/20/ideal-t...a-igreja-mundial/



Façam Suas Apostas Saira do Ar Na 00hr de hoje para amanhaPor enquanto nao se sabe o entrará no lugarFaçam Suas Apostas

Outra igreja, aposto.





manoclem em Hoje, 23:09



anos | Jan 2008 | Mensagens: 109 | Salvador - BA



Lógico que será outra igreja. Esse canal NUNCA investirá em programação laica.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído