Bispo Macedo tenta convencer Silvio Santos a transmitir religiosos no SBT

Além da Record, a Igreja Universal do Reino de Deus está presente em várias emissoras da TV aberta, como é o caso da Bandeirantes e RedeTV!, entre muitas outras. Ela pertence ao bispo Edir Macedo, proprietário da Record, que pretende ir além.



De acordo com informações do site Relatório Reservado, ele está muito próximo de Silvio Santos, com quem já chegou a gravar uma matéria no Templo de Salomão, em São Paulo, e ao pé do ouvido, tenta convencê-lo a quebrar um tabu.







Ele quer fazer com que o dono do SBT, pela primeira vez, venda espaço na sua emissora para programas religiosos. Será que sua tentativa vai dar certo? Aguardemos.







