Rodrigo Maia pretende votar Lei da Terceirização na terça-feira

SEFREPE em Hoje, 10:22



Catalão - GO







Após várias conversas com o Presidente Michel Temer nos últimos dias, o Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacou na pauta do plenário para esta terça-feira (21) o projeto de lei que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa.



Falando ao jornal Valor Econômico, edição desta segunda-feira, 20, Rodrigo Maia declarou que a reforma trabalhista proposta pelo Presidente Michel Temer é mais fácil de ser aprovada na Câmara que a reforma da Previdência. Por isso, Maia estabeleceu um calendário que prevê a votação da reforma trabalhista para a primeira quinzena de abril.

Líderes do governo no Congresso ressaltam que a reforma trabalhista representa um projeto de lei ordinária e, por isso, depende apenas de maioria simples para ser aprovada (metade dos deputados votantes, com quórum mínimo de 257) e que passaria mesmo com o apoio de 129 parlamentares. Já a reforma da Previdência Social exigiria dois turnos de votação em plenário e quórum mais elevado, com no mínimo 308 dos 503 deputados votando a favor do projeto.



O Projeto de Lei 4330/2004, conhecido como Lei da Terceirização e que tramitou na Câmara por dez anos até ser aprovado em abril de 2015, previa que o contrato de prestação de serviços compreenda todas as atividades, sejam elas inerentes, acessórias ou complementares à atividade econômica da contratante. Com a votação das alterações, a proposta permite que qualquer atividade de uma empresa possa ser terceirizada, desde que a contratada esteja focada em uma atividade específica.



Outro item que deve passar por mudanças é o que permite à administração pública contratar prestação de serviços de terceiros, desde que não seja para executar atividades exclusivas de Estado, como regulamentação e fiscalização. Com a pretendida mudança, a administração pública poderá contratar terceirizados ao invés de abrir concursos públicos e será corresponsável pelos encargos previdenciários, mas não terá responsabilidade quanto às dívidas trabalhistas. Sempre que o órgão público atrasar sem justificativa o pagamento da terceirizada, será responsável solidariamente pelas obrigações trabalhistas da contratada.

O texto somente não se aplica à administração pública direta, autarquias e fundações.



*Sputnik, uma grande nova marca de mídia com centros de multimídia modernos em dezenas de países, foi lançada no dia 10 de novembro de 2014.

Notícias da Sputnik em inglês, espanhol, árabe e chinês estão disponíveis 24 horas por dia. Escritórios editoriais regionais em Washington, Cairo, Pequim e Montevidéu.



SEFREPE em Hoje, 10:25



Catalão - GO



Certamente será regulamentado e oficializado nesta terça-feira (21/03/17) o retorno da escravidão no Brasil.



Explicando: patrões poderão contratar todos os empregados sem direitos como férias, FGTS ou décimo-terceiro.





Ademir em Hoje, 11:46



Paranavaí - PR



Entenderam agora quando gritamos GOLPE?



"...primeiro agente tira ela..., depois..."





...Depois aprovamos a reforma da previdência para esfolar o trabalhador e obriga-lo a trabalhar até a morte para continuar sustentando os privilégios de poucos.



...Depois aprovamos a terceirização da mão de obra (a FIESP não apoiou descaradamente o impeachment de graça né), e precarizamos a mão de obra, que já é tão mal paga no Brasil.



...Depois aprovamos a reforma do Ensino Médio, para capacitar a mão de obra barata e abundante para apertar os parafusos corretamente, e tiramos do currículo escoalar a obrigatoriedade de disciplinas que ensinam a população a pensar, questionar, sonhar, tais como sociologia, filosofia e arte.





BANDIDOS!!





CyberBattery em Hoje, 12:25



Carapicuíba - SP



Ademir , É bem por aí, penso da mesma forma!



É que o povo está ficando cada vez ininteligente e virando zumbi...















Já há até uma doença nova chamada Pescoço Tecnológico:



