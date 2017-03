Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

Novo canal em teste na Claro HDTV

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 6 respostas e 342 visitas.





Ricardo em Hoje, 13:22 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5383 | Pontes e Lacerda-MT



Pessoal,



A Claro subiu no satélite um novo canal em teste: "Teste 06".



Ainda não se tem informações públicas sobre o tipo de teste realizado.



É canal HD.











mjbondioli em Hoje, 15:45



anos | Jan 2017 | Mensagens: 249 | Pindamonhangaba - SP







Rezando aqui para ser o SyFy HD





Ricardo em Hoje, 15:49 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5383 | Pontes e Lacerda-MT



mjbondioli , somos dois então!





mjbondioli em Hoje, 15:51



anos | Jan 2017 | Mensagens: 249 | Pindamonhangaba - SP



Ricardo escreveu mjbondioli , somos dois então!





fadaco em Hoje, 16:02



anos | Set 2005 | Mensagens: 1071 | Florianópolis - SC



Como sou palpiteiro vai mais um... o SyFy e Studio HD devem/deveriam ficar com os canais usados pelo BBB e o outro canal ficar com o Premiere 6 HD (afinal o BBB termina dia 11/04). Seria melhor que este teste fosse de outra novidade...





candemil em Hoje, 16:29



anos | Jul 2004 | Mensagens: 221 | Joinville - SC



Tomara que entre na NET também.

Canais HD mesmo simulcast são bem vindos.

Qual o canal em HD que faz falta ao amigos do forum?





Ricardo em Hoje, 16:32 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5383 | Pontes e Lacerda-MT



candemil , a partir de agora o que entrar em uma entra na outra também. Essa é a "regra".

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído