Advogado que bateu boca com Moro renuncia à defesa de Lula

ALECIO BRASIL em Hoje, 14:22



© Foto: Heinrich Aikawa/Instituto Lula







© Foto: Heinrich Aikawa/Instituto Lula

O advogado criminalista Juarez Cirino dos Santos informou na sexta-feira, 17, ao juiz Sérgio Moro que renunciou à defesa do ex-presidente Lula nas ações a que o petista responde na Lava Jato. Nas audiências da Lava Jato, Cirino protagonizou um dos embates mais tensos entre defensores de Lula e Moro, em 12 de dezembro de 2016, quando o juiz da Lava Jato ordenou a Cirino: ‘o sr. respeite o juízo!’

No documento assinado por ele e outros dois advogados de seu escritório, que também deixam a defesa do ex-presidente, Cirino não revela o motivo de sua saída. Ele e seus colegas de banca não poupam elogios ao ex-presidente a quem chamam de ‘ilustre e digno constituinte, por quem os signatários manifestam a maior admiração por sua atuação como sindicalista, criador e dirigente do Partido dos Trabalhadores e Presidente da República”, diz o documento encaminhado à Justiça Federal no Paraná.

Nas audiências da Lava Jato, Cirino fazia parte da equipe de defensores de Lula, que inclui ainda os advogados Cristiano Zanin Martins e José Roberto Batochio, de escritórios diferentes, e fazia várias interrupções durante os depoimentos das testemunhas de acusação contra o petista.

Foi em uma dessas ocasiões que Cirino protagonizou um dos mais duros embates com o juiz da Lava Jato, registrado em vídeo. No dia 12 de dezembro de 2016, durante o depoimento de Mariuza Aparecida Marques, funcionária da empreiteira OAS encarregada pela supervisão do triplex do Guarujá, Cirino havia chamado Moro de “acusador principal”.

Moro mandou que o advogado o respeitasse. O bate boca ocorreu aos 13 minutos, aproximadamente, da audiência. Confira abaixo:





O procurador da República presente à audiência insistiu na pergunta a Mariuza sobre uma visita da mulher do ex-presidente, Marisa – morta em fevereiro deste ano – ao imóvel do Condomínio Solaris, no litoral paulista. “Essa visita, a dona Maria Letícia estava sendo tratada pelo grupo OAS como uma possível compradora do imóvel ou a quem o imóvel já tinha sido destinado?”

Uma advogada interrompeu. Em seguida, o procurador repetiu a indagação à testemunha. Então, o advogado entrou em cena. “Fica o protesto aqui de novo, excelência.” “Dr. o senhor está sendo inconveniente”, disse Moro.

“A defesa não é inconveniente enquanto estamos no exercício da ampla defesa”, insistiu o advogado. “Já foi indeferida a sua questão”, advertiu o juiz.

“Vossa Excelência não pode cassar a palavra da defesa, estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha.”

Moro disse que ‘pode cassar’ a palavra da defesa ‘quando inconveniente’ e reiterou que estava ‘indeferida’ a questão. Ele ordenou. “Já está registrado e o sr. respeite o juízo!”

“Eu não respeito o juízo enquanto Vossa Excelência não me respeite como defensor do acusado”, devolveu o advogado. “Se Vossa Excelência atua aqui como acusador principal perde todo o respeito.” “A sua questão já foi indeferida, o sr. não tem a palavra”, decretou o juiz.

Moro pediu à testemunha que respondesse à indagação do procurador.

“É…(Marisa Letícia) tratada como se o imóvel já tivesse sido destinado (à mulher de Lula).”

A reportagem tentou insistentemente contato com o escritório de Juarez Cirino, mas ele não estava lá. A reportagem deixou os contatos e o espaço está aberto para a manifestação do advogado.





CRISPIM em Hoje, 15:01



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6506 | Itajaí - SC



Advogado foi muito arrogante com o Juiz.

Quis impor seus questionamentos e deve ter abandonado o barco furado do lula.





Abs.





RockyRei em Hoje, 15:42



anos | Out 2007 | Mensagens: 242 | Porto Alegre - RS



Felizmente, a grande maioria da população brasileira já renunciou à defesa de Lula, como provam as manifestações contra o PT (superiores aos números das Diretas Já).



Ganha o Brasil, a despeito dos militantes cegos e fanáticos, que colocam sua ideologia na frente dos fatos e da própria Justiça.





waltersandes em Hoje, 16:50



anos | Fev 2006 | Mensagens: 1228 | São Paulo - SP



‘ilustre e digno constituinte, por quem os signatários manifestam a maior admiração por sua atuação como sindicalista, criador e dirigente do Partido dos Trabalhadores e Presidente da República” , diz o documento encaminhado à Justiça Federal no Paraná.



Pois já vai tarde... Esses advogados que faz papel de advogado do Diabo, cobram uma foturna para defender políticos e gente cheia de dinheiro. Coisa de milhões, para quem não sabe.



Ou acham que eles fazem isso pela "causa", por admiração, por amizade, etc... Me engana que gosto.

A função do advogado de defesa é sempre a mesma: Desqualificar provas e testemunhas.

E cobram caro, muito caro pra isso. Advogado que se preza, não entra nesta barca furada.

Se advogado fosse, eu jamais iria defender gente que não presta, imoral, gente que quer se passar por Santo, que está com o passado mais sujo do que pau de galinheiro. Jamais!!!



O bom advogado, advoga em favor da Justiça, das leis, do que é verdadeiro, do que é certo, do que correto, e não fica tentando provar que o seu cliente está certo, quando ele sabe que o cliente está errado. Se o cliente errou, assuma o seu erro e fale a verdade. Será melhor para todos.



Todo político quando é preso, faz a alegria dos advogados de defesa.

Eles sabem que vão para cima dos seus clientes como sanguessugas, como morcegos, para sugar o que podem do sangue dos clientes, apenas para tentar salvar as suas peles. O important é: quanto o senhor vai me pagar pelo serviço de defendê-lo??? O que o senhor quiser "doutor"... Kkkkkkkkk!!!!



Abs,

