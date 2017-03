Você está lendo um tópico

Igreja Universal assume programação da Ideal TV

Com aberturas na lei, a Igreja Universal continua alugando e ocupando espaços na TV Aberta, com isso respingando na TV Fechada.



Além da Record TV, que é ocupada durante as madrugadas, Bandeirantes, RedeTV!, CNT, Rede 21 e outros canais menores, a IURD agora acaba de assumir os horários da Ideal TV (antiga MTV Brasil), de propriedade do Grupo Spring.



Até então, o canal estava arrendado ao bispo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, rival de Edir Macedo, que assumiu a TVCI, que transmitia a Rede Século 21.





