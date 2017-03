Você está lendo um tópico

MTV relembra momentos constrangedores de "Catfish"

No episódio desta semana de "Catfish " da MTV , depois de quase 80 episódios, Nev e Max presenciaram um monte de momentos constrangedores. Neste especial, eles fazem uma contagem regressiva com as ocasiões mais sem noção do programa. Além disso, os dois mostram um pouco do que terá na sexta temporada.



A atração, comandada pelo apresentador Nev Schulman e pelo diretor Max Joseph, é baseada no documentário de mesmo nome, lançado em 2010, no qual Nev descobria que o seu romance virtual com uma garota não era bem como ele pensava. Eles usam técnicas para investigar casos diferentes e encontrar estes farsantes.



