Televisão

Esporte Interativo coloca Libertadores e seleção brasileira como novos alvos

HighlanderCarioca em Hoje, 17:23



anos | Out 2014 | Mensagens: 668 | Rio de Janeiro - RJ



Esporte Interativo coloca Libertadores e seleção brasileira como novos alvos



Após ter vencido a disputa pelos direitos de transmissão da Liga dos Campeões e de ter brigado com a SporTV pela transmissão em TV fechada do Brasileiro a partir de 2019, o Esporte Interativo, emissora do grupo Turner, já definiu novos alvos no mercado esportivo: a Libertadores da América, amistosos da seleção brasileira de futebol e o Campeonato Italiano.



As metas foram estipuladas nesta segunda-feira (20), em reunião no Rio de Janeiro que envolveu a participação dos presidentes da Turner América Latina, Whit Richardson, e da Turner International, Gerhard Zeiler. No caso da Libertadores, os direitos são da Fox Sports até 2018, e a emissora tem acordo com a SporTV de divisão da transmissão dos jogos; a negociação para o ciclo de 2019 se iniciará nos próximos meses.



Os amistosos da seleção brasileira são negociados pela própria CBF, que não tem mais contrato de exclusividade com a Globo desde o final de 2016. Sendo assim, a disputa pelos direitos de transmissão está aberta. No caso da Liga dos Campeões, o Esporte Interativo tem direito a transmitir a atual edição e mais uma.



A busca pela renovação do contrato para o próximo ciclo deve começar no último trimestre de 2017. Em 2017, o Esporte Interativo já chegou a acordo com a Fiba (Federação Internacional de Basquete) e transmitirá pelos próximos cinco anos algumas das principais competições internacionais da modalidade, como Copa América, Mundiais e eliminatórias desses torneios, além dos torneios pré-olímpicos.



Desde que começou a colocar dinheiro no Brasil, os investimentos da Turner na transmissão de esportes no país giram em torno de R$ 1 bilhão, entre a aquisição do canal Esporte Interativo e os direitos da Liga dos Campeões e do Brasileiro.



Ademir em Hoje, 17:44



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2874 | Paranavaí - PR









fadaco em Hoje, 18:03



anos | Set 2005 | Mensagens: 1072 | Florianópolis - SC



Precisam criar mais um fato na mídia para desfazer os boatos de vez. Querer nem sempre é poder, mas na torcida que conquistem mais eventos.





HighlanderCarioca em Hoje, 18:50



anos | Out 2014 | Mensagens: 668 | Rio de Janeiro - RJ



fadaco escreveu Precisam criar mais um fato na mídia para desfazer os boatos de vez. Querer nem sempre é poder, mas na torcida que conquistem mais eventos.



Mas o mercado está adorando as investidas da Turner. Ela está inflacionando todos eventos!

















