TV Aberta brasileira jogada na lata do lixo

No começo da tv brasileira, havia-se expectativa de quais canais concorreriam com a TV Tupi.



Nisso, surgiram a TV Record (a mais antiga até agora no ar), TV Paulista, TV Excelsior e assim por diante.



Dias de hoje:



- Pastores -



Virou essencialmente uma briga de pastores, e em vários canais: ou é Edir Macedo (que agora também está no ar pela IdealTV), ou é Valdomiro, ou é RR Soares, ou é Silas Malafaia, ou o gordinho da Plenitude, ou alguma(s) outra(s) igreja(s) que apareceu(ram) do nada!



- Telemãos / Teleorelhas / Telessenhas



Mãos + orelhas com zoom e uma pessoa ao fundo "õlhã êssê brincõ", ou jogos que mesmo mostrando uma palavra de fácil compreensão ninguém acerta.



No entanto, em quem a ANCINE - Agência Nacional do Cinema cai em cima? Da tv paga, claro, porque segundo a mesma tem de haver cota na programação nacional pra enfiar as mesmas caras de sempre com os mesmos conteúdos sem graça.



Por que a Ancine não deixa a programação da tv paga quieta, já que as emissoras se sustentam com o dinheiro da nossa assinatura (e publicidade, claro) e obriga os canais (que não são poucos) abertos a exibir os conteúdos nacionais, que pela forma dita em várias reportagens Hollywood é uma mera coisinha por aí em volume? Ou será que é preferível ter mais de 4 CANAIS PASSANDO PASTORES AO MESMO TEMPO?



Ou melhor ainda: que tal mudarem a nossa Constituição, permitindo-se que grupos estrangeiros sejam totais proprietários das emissoras, como ocorreu no Reino Unido com o Channel Five e na Argentina com a Telefe, ambas adquiridas pela Viacom?



Não somos contra nenhuma religião, mas se determinada igreja possui concessão para um canal... que transmita SOMENTE NESTE! Querem exemplos? Rede Vida, TV Novo Tempo, TV Aparecida, TV Canção Nova, TV Boa Vontade transmitem somente nas suas concessões.



Com a palavra, Ancine, Anatel, Ministério das Comunicações e quem mais for responsável.



CDC | RB #TVAbertaNoLixo







