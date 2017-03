Baterias do Galaxy S8 e S8 Plus são 'confirmadas' em últimas fotos e podem deixa

Você está lendo um tópico

Um dos quesitos cruciais que os fãs da tecnologia móvel buscam na aquisição de um novo dispositivo, categoricamente é a autonomia de bateria, visto que neste mundo cada vez mais conectado em meio a gama de aparelhos inteligentes e excessivamente poderosos os módulos vigentes podem não ser condizentes ao uso cotidiano.



E quando falamos de “poder excessivo” na última geração mobile, um dos primeiros nomes que ganham destaque, sem dúvida, é o Galaxy S8, que mesmo ainda não sendo oficial, promete ser um dos aparelhos mais abrangentes e respeitáveis do mercado de telefonia em 2017.



Com a iminência do evento da Samsung, os vazamentos constantes a respeito da oitava família Galaxy S são inevitáveis, embora que excessivos, e nestes dias últimos dias que antecedem a Unpacked em Nova York as publicações levantaram a seguinte controvérsia, a autonomia do S8 e do irmão S8 Plus, em fotos que praticamente entregaram de bandeja as especificações das baterias de ambos, confira abaixo (clique nas imagens para ampliá-las):



Os flagships, de acordo com todos os rumores reportados até hoje, serão alimentados pelo Qualcomm Snapdragon 835 – ou o último Exynos da Samsung – ainda munidos de um dos conjuntos de hardware mais imponentes da geração, características estas que compactuaram para a dúvida fundamentada nas baterias em questão, visto que o Galaxy S8 e S8 Plus receberão, respectivamente, módulo de 3.000 e 3.500 mAh, amperagens que podem deixar a desejar.



Afinal, tais baterias farão jus às especificações deste porte?



Muitos especialistas estão receosos com a capacidade energética estipulada pela Samsung, ainda com base nas polêmicas que giraram em torno da autonomia de bateria da família Galaxy S6.



