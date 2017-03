Você está lendo um tópico

SBT muda programação e estreia telejornal com 3 horas de duração no início da tarde

Silvio Santos voltou de férias e resolveu alterar a grade de programação do SBT a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de março.



A principal novidade é a mudança do telejornal Primeiro Impacto que deixa o início da manhã e passa a ser exibido a partir das 12h. A atração terá 3 horas de duração e será comandada por Marcão do Povo e Dudu Camargo .



Se nenhuma outra mudança ocorrer, a partir de segunda o público confere o Carrossel Animado , das 7h às 8h30. E no período da tarde confere o Primeiro Impacto das 12h às 15h, seguido do Fofocalizando das 15h às 15h45. Silvio Santos voltou de férias e resolveu alterar a grade de programação do SBT a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de março.A principal novidade é a mudança do telejornalque deixa o início da manhã e passa a ser exibido a partir das 12h. A atração terá 3 horas de duração e será comandada porSe nenhuma outra mudança ocorrer, a partir de segunda o público confere o, das 7h às 8h30. E no período da tarde confere o Primeiro Impacto das 12h às 15h, seguido dodas 15h às 15h45.























