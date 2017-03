Você está lendo um tópico

Central de quadrilha suspeita de desviar sinal de TV a cabo funcionava em Jaú

Edson Lima



Londrina - PR





Os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão na cidade do interior de São Paulo e também em São Carlos e em São Paulo. Sete pessoas foram presas e encaminhadas para prestar depoimento no Deic em São Paulo. A operação recebeu o nome de Card Sharing em referência à técnica que consiste em compartilhar um ou mais cartões codificados, geralmente de operadoras de TV a cabo ou satélite, utilizando uma rede de computadores.

Segundo as investigações, a quadrilha desenvolveu um sistema que permite repassar a programação para o Brasil a partir da quebra de códigos de segurança, usando cartão de acesso verdadeiro. Além das fraudes envolvendo o cartão, os golpistas desviavam decodificadores das empresas das operadoras para repassar aos clientes. Ainda de acordo com as investigações, eles vendiam pacotes a R$ 45 que incluíam a lista completa de canais a cabo.

Ainda segundo o delegado, no endereço em Jaú ficavam os servidores, a parte administrativa, de cobrança e técnica do esquema clandestino. A operação foi desenvolvida por policiais da 4ª Delegacia de Investigações sobre Delitos Cometidos por Meios Eletrônicos (DIG).



faog



Porto Alegre - RS



As vezes eu fico pensando: qual a razão das Operadoras de tv paga em não baixarem o valor de seus pacotes "Plus Plus" à um valor de R$ 30,00 ? Me parece que elas terminariam com no minimo uns 80% destes "operadores" inoficiais .

O que se nota com estas notícias que ciclicamente aparecem na mídia, é que existe um universo muito grande de pessoas que pagam à estes operadores ilegais, um valor que poderia estar com as operadoras legais e com sua cota de imposto ao Governo .

















