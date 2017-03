Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Top Músicas

Conexão Top: Lorde entra na parada com Liability

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 54 visitas.





Lucasfrade em Hoje, 19:26 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3593 | Taubaté - SP



Liability

Lorde













Galway Girl

Ed Sheeran













No Frauds

Nicki Minaj feat. Drake













Hey Ma

Pitbull feat.J Balvin & Camila Cabello













Waterfall

Stargate feat. Pink & Sia













Congratulations

Post Malone feat. Quavo



















CyberBattery em Hoje, 19:30



anos | Out 2015 | Mensagens: 1213 | Carapicuíba - SP















Lorde - Liability (Live On SNL/2017) - Linda interpretação.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído