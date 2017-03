Você está lendo um tópico

Televisão

17 mil funcionários da AT&T entram em greve nos EUA

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 4 respostas e 136 visitas.





ALECIO BRASIL em Hoje, 06:40



anos | Nov 2007 | Mensagens: 930 | Vila Velha - ES





Funcionários, na maior parte ligados ao segmento de telefonia fixa e call centers, reclamam da falta de negociação para rever benefícios. Última convenção coletiva venceu em abril de 2016.





Há 17 mil funcionários da AT&T em greve, nos estados de Nevada e Califórnia, nos Estados Unidos. Eles estão realizando manifestações na frente das unidades em que trabalham – call centers e escritórios da companhia. A paralisação se deve à recusa da operadora, maior do país em assinantes de TV, banda larga fixa, telefonia fixa e telefonia móvel, em negociar os termos de convenções coletivas com os sindicatos do setor. A empresa tem mais de 268 mil funcionários no mundo.

Há cerca de um ano venceu a última convenção, e os funcionários não tiveram renovados benefícios estabelecidos até então. A greve não tem data para terminar, conforme o sindicato dos trabalhadores norte-americanos em comunicações (CWA), responsável pela convocação da paralisação. A AT&T também teria aproveitado o vencimento da convenção para realocar funcionários e delegar-lhes trabalho fora de suas atribuições tradicionais.

Ao site Wirelessweek, um representante da AT&T teria dito que a operadora já iniciou negociações com o sindicato para resolver o embate e retomar o quanto antes os trabalhos. Alegou que a empresa não vai reduzir nenhum salário e pretende retomar benefícios.

Mês passado a empresa se viu forçada a renegociar seus contratos trabalhistas após ameaça de greve de empregados em 36 estados do país. Em 2016, a Verizon, maior operadora móvel dos EUA, enfrentou uma greve de 40 mil funcionários que durou 49 dias e que exigiu intervenção do governo de Barack Obama para ser resolvida. (Com agências)





http://www.telesintese.com.br/17-mil-funcionari...em-greve-nos-eua/ 17 mil funcionários da AT&T entram em greve nos EUAFuncionários, na maior parte ligados ao segmento de telefonia fixa e call centers, reclamam da falta de negociação para rever benefícios. Última convenção coletiva venceu em abril de 2016.Há 17 mil funcionários da AT&T em greve, nos estados de Nevada e Califórnia, nos Estados Unidos. Eles estão realizando manifestações na frente das unidades em que trabalham – call centers e escritórios da companhia. A paralisação se deve à recusa da operadora, maior do país em assinantes de TV, banda larga fixa, telefonia fixa e telefonia móvel, em negociar os termos de convenções coletivas com os sindicatos do setor. A empresa tem mais de 268 mil funcionários no mundo.Há cerca de um ano venceu a última convenção, e os funcionários não tiveram renovados benefícios estabelecidos até então. A greve não tem data para terminar, conforme o sindicato dos trabalhadores norte-americanos em comunicações (CWA), responsável pela convocação da paralisação. A AT&T também teria aproveitado o vencimento da convenção para realocar funcionários e delegar-lhes trabalho fora de suas atribuições tradicionais.Ao site Wirelessweek, um representante da AT&T teria dito que a operadora já iniciou negociações com o sindicato para resolver o embate e retomar o quanto antes os trabalhos. Alegou que a empresa não vai reduzir nenhum salário e pretende retomar benefícios.Mês passado a empresa se viu forçada a renegociar seus contratos trabalhistas após ameaça de greve de empregados em 36 estados do país. Em 2016, a Verizon, maior operadora móvel dos EUA, enfrentou uma greve de 40 mil funcionários que durou 49 dias e que exigiu intervenção do governo de Barack Obama para ser resolvida. (Com agências)











Ademir em Hoje, 09:39



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2892 | Paranavaí - PR



Malditos comunistas.



Vão prá Cuba!



Vão prá Cuba!





CRISPIM em Hoje, 10:17 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6519 | Itajaí - SC



Ademir escreveu Malditos comunistas.



Vão prá Cuba!



Vão prá Cuba!







Em Cuba e nos países proletários, os Trabalhadores não podem fazer greve.



Normal nos EUA ter greves e lá que deu origem ao Dia do Trabalhador, 1º de Maio.





Abs.





Normal nos EUA ter greves e lá que deu origem aoAbs.





Ademir em Hoje, 11:35



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2892 | Paranavaí - PR



CRISPIM , Sim...eu sei.



Mas no Brasil também querem tirar esse direito dos trabalhadores.



Que greve é coisa de sindicato...que é tudo comunista!





CRISPIM em Hoje, 11:58 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6519 | Itajaí - SC



Ademir escreveu CRISPIM , Sim...eu sei.



Mas no Brasil também querem tirar esse direito dos trabalhadores.



Que greve é coisa de sindicato...que é tudo comunista!





Problema que os Sindicatos estão esfolando o Trabalhador com mensalidades abusivas + um dia de trabalho por ano e nada dão ao Trabalhador em troca.

Isso precisa ser mudado.



Usam o Trabalhador como ferramenta de pressão, politicagem, derrubar governos e forçam acordos impossíveis, e acabam as empresas demitindo depois.



Lembro quando a CUT iniciou sua central e espalhando pelo Brasil via Sindicatos: Elegemos os maiores corruptos da história a governar o País e sem exageros: poderíamos ter nos tornado uma nação comunista e o Brasil está aí com o reflexo da contaminação da corrupção para uma cubanização.



Quase sempre em greves de Trabalhadores, os Sindicatos põe os vermelhinhos para detonar e pressionar os acordos. (estes sim são os comunistas de plantão que querem ganhar as greves com suas ações danosas psicológicas e guerrilheira)



Abs.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído