Janot e Gilmar brigam! Tire as crianças da sala

SEFREPE em Hoje, 10:52



anos | Set 2014 | Mensagens: 467 | Catalão - GO











Josias de Souza/O embate verbal entre Mendes e Janot



http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2017...criancas-da-sala/ Josias de Souza/O embate verbal entre Mendes e Janot











Ademir em Hoje, 11:32



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2892 | Paranavaí - PR



Gilmar Mendes só se indignou com o vazamento das delações, quando ela atingiu membros do seu partido.

















