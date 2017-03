Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Bob Fernandes/Coercitiva contra blogueiro, e "disenterias": o desobedecer a lei

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 23 visitas.





SEFREPE em Hoje, 11:05



anos | Set 2014 | Mensagens: 467 | Catalão - GO













O juiz Moro ordenou condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães. E apreensão de "celulares, computadores e documentos".



Jornal da Gazeta



https://www.tvgazeta.com.br/videos/coercitiva-co...i-em-nome-da-lei/ O juiz Moro ordenou condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães. E apreensão de "celulares, computadores e documentos".Jornal da Gazeta























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído