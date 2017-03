Você está lendo um tópico

BAND HD em qual pacote?

Danilo em Hoje, 13:23 Colaboração



anos | Jul 2009 | Mensagens: 256 | Bauru-SP



Entrou hoje o sinal da BAND HD, mas em qual pacote?



Tenho o pacote MIX HD e o sinal está fechado. Alguém mais?











Lucasfrade em Hoje, 13:29 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3595 | Taubaté - SP



Aqui no Família Hd está aberto.





Danilo em Hoje, 13:40 Colaboração



anos | Jul 2009 | Mensagens: 256 | Bauru-SP



Hmm... poxa, poderia estar aberto em todos os pacotes por ser canal aberto. Que pena.



Na NET HD o canal está no pacote básico HD.





Ricardo em Hoje, 13:52 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5388 | Pontes e Lacerda-MT



Família HD e está aberto.



Vou checar.





rnbaixo em Hoje, 14:21



anos | Mai 2007 | Mensagens: 56 | Lavras - MG



Agora da para assistir a band em hd.





BLANK em Hoje, 14:45



anos | Out 2005 | Mensagens: 1508 | Itamonte - MG



Danilo escreveu Hmm... poxa, poderia estar aberto em todos os pacotes por ser canal aberto. Que pena.



Na NET HD o canal está no pacote básico HD.



Fala super Danilo, tudo em paz convosco?



Complementando, na OiTv HD G2 (DTH), sempre liberado no pacote GRATUITO OiTv Livre HD assim como as demais redes em HD.



Só alegria!

BLANK em Hoje, 14:46



anos | Out 2005 | Mensagens: 1508 | Itamonte - MG



Lucasfrade escreveu Aqui no Família Hd está aberto.



Vão tratar a situação da mesma forma que na Sky. Quer ver canal aberto em HD, paga o pacote full, Kkkkkk....





Danilo em Hoje, 15:12 Colaboração



anos | Jul 2009 | Mensagens: 256 | Bauru-SP



Ricardo escreveu Família HD e está aberto.



Vou checar.



Sim, por favor, aqui no Mix HD continua fechado. Uma pena, como falei, por ser canal aberto poderia estar no pacote de entrada.

















