Primeira dama do México vai investigar marido em nova série da Netflix

Kate del Castillo em "Ingobernable" (Divulgação/Netflix) Kate del Castillo em "Ingobernable" (Divulgação/Netflix)



A segunda série original da Netflix feita no México esteia nesta sexta (24). "Ingobernable" é protagonizada por Kate del Castillo e Erik Hayser que interpretam o presidente do México e a primeira-dama. A série tem um total de 15 episódios que contarão a história de uma família presidencial mexicana e como em questão de segundos tudo pode mudar.



Emilia Urquiza é a Primeira-Dama do México, com grandes planos para melhorar a situação do país através de seu comprometimento na luta pela paz. Ela é uma mulher com personalidade forte, convicção e ideias claras que a tornam capaz de fazer qualquer coisa. À medida que Emília começa a perder a fé em seu marido, Diego Nava, ela se vê em uma encruzilhada na qual precisará encontrar uma forma de lidar com uma tragédia e descobrir a verdade por trás dela. A família presidencial é completa por seus dois filhos, Maria Nava Urquiza (Alicia Jaziz) e Emiliano Nava Urquiza (Alessio Valentini).



"Ingobernable" estreia dia 24 de março na Netflix .























