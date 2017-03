Você está lendo um tópico

Netflix estreia nova temporada de "Grace and Frankie"

Jane Fonda e Lily Tomlin estrelam "Grace and Frankie" (Divulgação/Netflix) Jane Fonda e Lily Tomlin estrelam "Grace and Frankie" (Divulgação/Netflix)



A terceira temporada do seriado "Grace and Frankie" estreia nesta sexta (24) na Netflix . Na série, as veteranas Jane Fonda e Lily Tomlin como Grace e Frankie encaram a temida "3ª idade", mas não da forma que imaginavam. Quando os seus respectivos maridos revelaram que estavam apaixonados um pelo outro, e planejavam se casar, a vida delas é virada de cabeça para baixo. Agora, elas estão ligadas eternamente por esse acontecimento e, já rivais, descobrirão que podem ter que tomar conta uma da outra.



Nesta terceira temporada, Grace e Frankie continuarão na tentativa de fazer prosperar o negócio que têm juntas, além de terem que lidar com problemas familiares e com a amizade entre elas, cheia de altos e baixos.



