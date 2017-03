Você está lendo um tópico

Band transmite o Miss São Paulo neste sábado

Neste sábado (25), acontece o Miss São Paulo BE Emotion 2017 com transmissão ao vivo para todo o país pela Band , pelo portal Band.com.br e pelo aplicativo da emissora para smartphones. Com apresentação de Cássio Reis, a etapa é uma das mais disputadas do país e nesta edição promete ainda mais emoção.



Entre as novidades deste ano estão mudanças na dinâmica das provas e desafios. Com isso, o concurso ganhará disputas que avaliam o desempenho com a moda, mas que também evidenciam a personalidade e a vivência de cada uma. Outra novidade, é que as Misses São Paulo dos anos anteriores, Francine Pantaleão (2012), Bruna Michels (2013), Fernanda Leme (2014) e Jessica Vilela (2015) voltarão ao concurso para apresentar quadros do programa.



Ao todo 20 meninas irão representar seus municípios no Miss São Paulo BE Emotion 2017 . As candidatas foram escolhidas na seletiva que aconteceu em fevereiro. A grande vencedora será conhecida no palco do Anhembi e coroada por Sabrina Paiva, representante do estado de 2016.



