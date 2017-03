Governo Temer vai subir impostos, afirma Meireles

Você está lendo um tópico

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o rombo identificado no orçamento deste ano, de cerca de R$ 58,2 bilhões - para além do déficit já previsto de R$ 139 bilhões - será coberto por cortes de gastos e aumento de tributos. Ele reforçou que a meta fiscal será cumprida. Na próxima semana, a equipe econômica deve detalhar as informações.



Segundo o ministro, não serão criados novos impostos, mas serão elevadas alíquotas dos que já existem, como por exemplo o PIS/Cofins, ou o governo vai eliminar as desonerações de alguns setores. "Podemos por fim à desoneração em alguns setores que esperávamos que aumentassem a produção, mas não aumentaram". A declaração foi dada em entrevista ao jornal SBT Brasil na noite desta quinta-feira, 23.



Meirelles também disse que está em análise no governo corrigir a tabela do Imposto de Renda para a declaração de 2018. "Está em análise e devemos anunciar nos próximos dias". Na terça-feira, 21, o ministro havia afirmado que o governo não tinha pressa em corrigir a tabela.



