Gás de cozinha aumenta quase 10%

Revendedores estimam que aumento pode ser maior para consumidor final.



O gás de cozinha já está chegando mais caro às distribuidoras em todo o Brasil. Revendedores estimam que o aumento pode ser ainda maior para o consumidor final. Só que, por causa da crise, tem muito comerciante segurando o preço.



O fogão à lenha não é novidade para a baiana Maria da Glória Caldas. Ela mesma corta a lenha e faz o fogo. O fogão a gás só ficou mesmo para fazer um café e cozinhar coisas mais simples.



Com a mudança, a dona Maria da Glória garante que conseguiu economizar. “Três, quatro botijões de gás por mês, aí não tinha condições de arcar com as despesas, aí optei pelo fogão à lenha", contou.



E dona Maria da Glória tem razão. O aumento do botijão de gás GLP foi de 9,8%, autorizado pela Petrobras nas refinarias em todo o Brasil. A última alta foi em setembro de 2015.



Agora, a Petrobras disse que o reajuste é para equiparar os preços com o mercado internacional, mas os preços dos botijões variam muito. O mais caro do país é o de Cuiabá, pode chegar a R$ 85, e o aumento ainda não foi repassado.



Em Palmas, o botijão já custa entre R$ 60 e R$ 75. Pode subir pelo menos R$ 1,76. Imagine o comerciante Almir Graciliano, que gasta 30 botijões por mês na padaria. "Conforme o aumento vai ter que repassar sim, porque não está dando para segurar", disse.



Os cariocas, que já pagam quase R$ 54, em média, pelo gás de cozinha, também reprovam o que vem por aí. Na terça-feira (21), o Bom Dia Brasil ligou para várias distribuidoras no Rio. Em média, já houve um aumento de R$ 4.



“Aumenta gás, aumenta isso, aumenta aquilo. Não tem como não, está brabo”, disse um consumidor.



O que os revendedores reclamam é que o gás que eles recebem das distribuidoras já chega com o preço muito mais alto do que o aumento praticado nas refinarias, cerca de 20% a mais.



As distribuidoras alegam custo com entrega, frete e engarrafamento. Por isso é que o consumidor, na ponta final desse processo, acaba sendo o mais prejudicado.



O dono de uma revendedora no subúrbio do Rio já percebeu que os consumidores já não compram mais o botijão reserva. O comerciante decidiu que vai segurar os preços, mesmo quando chegar o estoque novo.



“Vou tentar diminuir o meu lucro para segurar um pouquinho, porque o mercado está muito difícil. Se eu repassar esse aumento, com certeza, nós vamos ter muita queda na venda”, revendedor de gás, William Pinto Abreu.



O economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, diz que o aumento do gás de cozinha vai ter um impacto na inflação e no orçamento dos brasileiros. “Quando ele aumento de preço, a família já com algum desemprego na família, com uma renda em recuo, isso fica mais difícil, de gerenciar as despesas familiares”, disse.



A gaúcha cozinheira Criziane Meireles mudou o cardápio para ter lucro com a venda da comida. “Precisamos mudar completamente. Antes nós fazíamos só panquecas, que demanda fritar a massa, já usávamos bastante o fogão”, afirmou.



A goiana Maria Divina, que vende carne recheada, vai entregar o produto congelado para o freguês finalizar. “Antes, eu entregava a carne, eu fazia recheada e entregava pronta. Hoje eu só faço congelado, entrego e as pessoas fazem em casa”, disse.



http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017...s-refinarias.html























