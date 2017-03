Você está lendo um tópico

Sinal aberto do canal Cinemax HD de 24/03 até 03/04 para clientes OiTv Livre HD!

De hoje (24/03/2017) até o dia 03/04/2017, o sinal do canal 49 Cinemax HD (Rede HBO) estará aberto para todos os clientes OiTv HD G2, incluindo os clientes do pacote GRATUITO (Livre HD) sem cobranças!



Aproveitem!!!



