Globo promove renovação histórica de elenco após dispensa de velha guarda

Silenciosamente, a Globo está realizando a maior renovação de elenco de sua história. Nos últimos três anos, a emissora contratou ou promoveu 67 atores novatos, que ocuparam o espaço da chamada velha guarda. O número foi apresentado por Silvio de Abreu, diretor de teledramaturgia diária, em reunião da cúpula artística há uma semana. O rejuvenescimento também ocorre entre os autores, com 17 novas apostas, e entre os diretores de novelas, com a promoção de sete profissionais.











A Globo indo contra o que ela protege (o TEMERoso). Mostrando o que acontece quando a pessoa fica idosa. Não dá tempo de se aposentar e de forma geral vai pra rua.





Ta... Mas, ainda assim, nao dá para quem trabalha ficar pagando essa conta (aposentadoria paga pelo g*verno sai do bolso do contribuinte)... Essa conta está ficando cada vez mais pesada, porque infelizmente a populacao está envelhecendo e, pior, vivendo cada vez mais... Nao dá pro carinha se aposentar aos 55, 60, e depois viver ate os 90 às custas dos jovens que trabalham.





Rubens, a Previdência funciona assim. Estes que estão recebendo a aposentadoria hoje, já foram jovens e financiaram as aposentadorias anteriores. E os que são jovens hoje, um dia serão velhos e receberão aposentadoria com a contribuição dos que, hoje, são crianças e adolescentes. São ciclos que vão em sequência. Agora se tem desvios e roubalheira, aí a conta nunca vai fechar.





paulofachel escreveu Rubens, a Previdência funciona assim. Estes que estão recebendo a aposentadoria hoje, já foram jovens e financiaram as aposentadorias anteriores. E os que são jovens hoje, um dia serão velhos e receberão aposentadoria com a contribuição dos que, hoje, são crianças e adolescentes. São ciclos que vão em sequência. Agora se tem desvios e roubalheira, aí a conta nunca vai fechar.



Perfeito e até porque a maioria dos idosos tem planos privados de saúde, porque se depender da Previdência Social, não tem qualidade de vida.(atendimento péssimo e morre rápido).





