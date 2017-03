Você está lendo um tópico

Gundam Wing estreia na Crunchyroll

A Crunchyroll Brasil anuncia que Shin Kidou Senki Gundam Wing estará disponível para usuários do Brasil e de Portugal. No lançamento, a série estará disponível com áudio japonês e legenda em inglês, com as legendas em português brasileiro sendo disponibilizadas mais tarde.



A humanidade se mudou para o espaço. Milhares de pessoas moram em Sides, gigantescas colônias espaciais orbitais. Contudo, o Governo Terrestre, que controla as colônias, é injusto e cruel. Um grupo de revolucionários constrói cinco armas robóticas chamadas Gundams, e decide enviá-las para a Terra para lutar por sua independência.



