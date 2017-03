Você está lendo um tópico

Multishow e BIS transmitem Lollapalooza na TV e na web

Multishow e canal Bis transmite ao vivo o festival Lollapalooza Brasil 2017 (Divulgação) Multishow e canal Bis transmite ao vivo o festival Lollapalooza Brasil 2017 (Divulgação)



Um dos maiores festivais de música do país, o Lollapalooza Brasil 2017 , invade as telas do Multishow e do BIS neste sábado e domingo (25 e 26) diretamente de São Paulo. Os canais, responsáveis pela transmissão de grandes eventos musicais, fazem pela primeira vez uma cobertura multiplataforma da atração.



Além das transmissões na TV, a cobertura do evento ganha ampliação ao vivo através do site do Multishow , das plataformas Multishow Play e BIS Play , do Youtube com uma câmera exclusiva 360 graus e de cobertura especial com convidados e youtubers, além de ações em todas as redes sociais do Multishow: Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat. A sexta edição do Lollapalooza conta com mais de 45 atrações, entre elas The XX, Duran Duran, Metallica, The Chainsmokers, The Strokes e The Weekend.



Na TV, Didi Wagner, Dedé Teicher e Guilherme Guedes comandam a transmissão ao vivo dos palcos principais 1 e 2 no Multishow , com entrevistas no backstage e no estúdio. No sábado (25), de 14h10 às 23h, com apresentações de Metallica, Rancid, The 1975 e The XX e no domingo (26), de 13h10 às 22h, com shows de Duran Duran, The Strokes e The Weekend.

No BIS , Titi Müller e Laura Vicente trazem, também ao vivo, tudo que rola nos palcos 3 e 4 (Perry’s). No sábado (25), de 14h10 às 23h, com apresentações de G-Easy, The Chainsmokers e Tove Lo e no domingo (26), de 14h25 às 22h, com shows de Flume, Martin Garrix e Melanie Martinez.



Na WEB, a novidade na transmissão deste ano fica por conta do conteúdo second screen (segunda tela), que vai além da TV, numa parceria entre o canal Multishow e VIU , unidade de conteúdo digital da Globosat. No canal do Youtube, “Música Multishow” (www.youtube.com/multishow), acontece a transmissão ao vivo dos palcos principais 1 e 2 através da câmera 360 graus.



A transmissão no sábado (25), é de 14h10 às 23h e no domingo (26), de 13h10 às 22h. À noite, quem assume o comando da transmissão no canal são os youtubers Fernanda Braz, Didi Effe, Cid (do “Não Salvo”) e China comentando tudo o que acontece no festival. Eles também interagem com os youtubers T3ddy, Lucas Rangel e Lully, que estarão circulando pelo evento e fazendo entrevistas com o público presente e os artistas. No sábado, eles entram no ar a partir das 19h30 e domingo a partir das 19h.



O site do Multishow (www.multishow.com.br) vai transmitir ao vivo na íntegra tudo que rola nos palcos 3 e 4 (Perry’s), a partir das 14h10 no sábado e das 14h25 no domingo.

